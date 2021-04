Gravina: 'Nessun processo. Non si sanziona un'idea. Ma c'è un alert...' (Di mercoledì 21 aprile 2021) 'Nessun processo, Nessuna sanzione. Non si sanziona un'idea. Solo se dovessero concretizzarsi iniziative che infrangono le regole si muoveranno gli organi della giustizia sportiva'. Così Gabriele ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 21 aprile 2021) 'a sanzione. Non siun'. Solo se dovessero concretizzarsi iniziative che infrangono le regole si muoveranno gli organi della giustizia sportiva'. Così Gabriele ...

Advertising

zazoomblog : Gravina: Nessun processo. Non si sanziona unidea. Ma cè un alert... - #Gravina: #Nessun #processo. #sanziona - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SUPERLEGA - Gravina: 'Nessun processo, non si sanziona un'idea che non si è concretizzata' - sscalcionapoli1 : Gravina senza vergogna: 'Nessun processo, non si sanziona un'idea che non si è concretizzata' #Superlega - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SUPERLEGA - Gravina: 'Nessun processo, non si sanziona un'idea che non si è concretizzata' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SUPERLEGA - Gravina: 'Nessun processo, non si sanziona un'idea che non si è concretizzata' -