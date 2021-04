Gabriel Garko, la sua verità sul coming out: “Non si scherza con la vita delle persone” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gabriel Garko ha deciso di non nascondersi più, di portare alla luce il suo vero sé. Lo ha deciso mesi fa, quando coraggiosamente ha rivelato tra le righe il suo “segreto di Pulcinella”, e da quel momento la sua vita è cambiata. Ma nella sua vita ha dovuto affrontare momenti difficili, che ogni tanto tornano ancora a fargli visita. Prima di dichiarare pubblicamente la sua omosessualità, l’attore ci aveva regalato un toccante momento di televisione: ospite nella Casa del Grande Fratello Vip, aveva letto davanti alle telecamere una lunga e commovente lettera rivolta alla sua ex fidanzata Adua Del Vesco, lasciando intendere chiaramente quale fosse la sua verità e liberandosi di un peso enorme che si era portato dietro per tutta la vita. Tuttavia, le sue parole erano state archiviate da ... Leggi su dilei (Di mercoledì 21 aprile 2021)ha deciso di non nascondersi più, di portare alla luce il suo vero sé. Lo ha deciso mesi fa, quando coraggiosamente ha rivelato tra le righe il suo “segreto di Pulcinella”, e da quel momento la suaè cambiata. Ma nella suaha dovuto affrontare momenti difficili, che ogni tanto tornano ancora a fargli visita. Prima di dichiarare pubblicamente la sua omosessualità, l’attore ci aveva regalato un toccante momento di televisione: ospite nella Casa del Grande Fratello Vip, aveva letto davanti alle telecamere una lunga e commovente lettera rivolta alla sua ex fidanzata Adua Del Vesco, lasciando intendere chiaramente quale fosse la suae liberandosi di un peso enorme che si era portato dietro per tutta la. Tuttavia, le sue parole erano state archiviate da ...

