Follia in Bundesliga | lo Schalke retrocede | i tifosi aggrediscono i calciatori VIDEO

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Momenti di grande tensione in, nel dettaglio si è verificata l’aggressione deiaidello04. La stagione della squadra è stata veramente drammatica, il club è retrocesso ufficialmente con quattro giornate di anticipo dopo il ko in trasferta contro il Bielefeld. In 30 partite loha conquistato solo 13 punti frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e ben 21 sconfitte. Al fischio finale un gruppo di ultras ha aspettato il pullman e si è verificata un’aggressione verbale e fisica. Isono stati costretti a scappare. Il club è veramente deluso e ha commentato così la retrocessione: “Fa più male del previsto, che schifezza”. In basso ildell’aggressione. Wahnsinn??? #04 pic.twitter.com/2scGAZx8xN — ...

