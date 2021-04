Elettra Lamborghini si strucca su Instagram, i fan notano un dettaglio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Elettra Lamborghini ha pubblicato su Instagram un video nel quale si strucca. I fans non hanno potuto fare a meno di notare questo dettaglio. Nata il 17 maggio 1994, Elettra Lamborghini ha senz’altro un cognome importantissimo, legato alla famosissima ed omonima automobile. Al di là di questo, la donna è però riuscita anche ad entrare orgogliosamente nel mondo dello spettacolo, diventando soprattutto cantante e showgirl. Diverse sono state le sue partecipazioni televisive e, recentemente, Elettra ha anche partecipato al Festival di Sanremo 2020 presentando il brano ‘Musica (E il resto scompare)‘. Ecco uno dei suoi ultimi video pubblicato sui suoi profili social. Elettra Lamborghini si mostra ai fans mentre si ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021)ha pubblicato suun video nel quale si. I fans non hanno potuto fare a meno di notare questo. Nata il 17 maggio 1994,ha senz’altro un cognome importantissimo, legato alla famosissima ed omonima automobile. Al di là di questo, la donna è però riuscita anche ad entrare orgogliosamente nel mondo dello spettacolo, diventando soprattutto cantante e showgirl. Diverse sono state le sue partecipazioni televisive e, recentemente,ha anche partecipato al Festival di Sanremo 2020 presentando il brano ‘Musica (E il resto scompare)‘. Ecco uno dei suoi ultimi video pubblicato sui suoi profili social.si mostra ai fans mentre si ...

RVallesina : Tinie - Whoppa (feat. Elettra Lamborghini) - elettrasunrise : RT @MediasetPlay: Elettra Lamborghini ad #isolaparty! Abbiamo volato ALTISSIMO! Recupera la puntata in streaming su Mediaset Play Infinity!… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Elettra Lamborghini ad #isolaparty! Abbiamo volato ALTISSIMO! Recupera la puntata in streaming su Mediaset Play Infinity!… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Elettra... Elettra Lamborghini a #Isola Party! ?? Twittate con #ISOLAPARTY per interagire in diretta con @valeriangione e… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Domani gli ospiti di #isolaparty saranno… Elettra Lamborghini, Filippo Nardi, Rocco Toniolo e Giulia Paolella! Appuntame… -