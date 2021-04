Diffidati Spezia-Inter | nerazzurri a rischio squalifica in vista del Verona

Advertising

internewsit : Spezia-Inter, torna il problema diffidati? Conte ormai è temprato - - sportface2016 : #SerieA #NapoliInter, i diffidati dei nerazzurri - ariolsz : RT @xManuelVanacore: Come disse @russ_mario1 anche Gazzetta e Secolo XIX rilanciano l’ipotesi di un Genoa molto rimaneggiato a San Siro: fu… - AndreaLazzer : RT @xManuelVanacore: Come disse @russ_mario1 anche Gazzetta e Secolo XIX rilanciano l’ipotesi di un Genoa molto rimaneggiato a San Siro: fu… - TeofiloSteven : RT @xManuelVanacore: Come disse @russ_mario1 anche Gazzetta e Secolo XIX rilanciano l’ipotesi di un Genoa molto rimaneggiato a San Siro: fu… -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Spezia

Inter-News.it

Ballardini non ha risparmiato ia San Siro ed è stato premiato, dato che nessuno dei ... Loospiterà l'Inter. I pensieri del Benevento saranno tutti alla Dacia Arena, dove si ......trattava della quarta ammonizione per l'esterno nerazzurro che così si aggiunge alla lista deiinsieme a Lukaku e Ashley Young , in diffida già da qualche turno. Sia da parte dello...Ci sarà bisogno del miglior Spezia per le restanti sette partite ... con Ferrer e Vignali che si giocano un posto sulla destra (sullo spagnolo pesa una diffida che potrebbe sconsigliarne l’utilizzo in ...Il bulgaro farà coppia in difesa con Soumaoro. Potrebbe esserci da subito anche Mbaye sulla destra. Palacio in panchina a rifiatare, Barrow prima punta ...