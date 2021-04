Dayane Mello si è fidanzata? Lo scoop a Ogni Mattina

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip,ha finalmente ritrovato l’amore? Così sembra. La modella brasiliana si dichiara single, ma alcuni rumors la vedrebbero insieme a un noto calciatore. Stiamo parlando di Mario Balotelli. I due già in passato avevano avuto un flirt, di cui si è spesso parlato al GF Vip, e in … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Sono sempre di più (e sempre più fondati) i rumors riguardanti la frequentazione trae Mario Balotelli . Come dichiarato dalla modella brasiliana nella casa del Grande Fratello Vip 5 , lei e Super Mario hanno avuto una storia altalenante : si sono conosciuti quando,...Da www.liberoquotidiano.it BALOTELLIConferme clamorose sul ritorno di fiamma trae Mario Balotelli, avvistati addirittura a casa di... Adriano Galliani. Se non è l'ufficializzazione della loro storia, poco ci ...Dayane Mello ha finalmente ritrovato l'amore dopo il GF Vip? Roberto Alessi lancia un clamoroso scoop in diretta a Ogni Mattina.Dayane Mello potrebbe aver ritrovato l'amore. La brasiliana è stata avvistata con un personaggio molto famoso. Lo scoop è dietro l'angolo ...