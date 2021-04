Crotone Sampdoria 0-0 LIVE: tiro di Simy, pallone in bocca ad Audero (Di mercoledì 21 aprile 2021) Allo stadio Scida, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Crotone e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Scida”, Crotone e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Crotone Sampdoria 0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura dello Scida 2? Colpo di testa di Candreva – Il centrocampista della Sampdoria sfrutta un assist di Jankto, il colpo di testa finisce alto sopra la traversa 8? Bomba di Quagliarella – L’attaccante della Sampdoria si porta sull’esterno e libera il tiro, Cordaz devia il pallone sull’esterno della rete 9? ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Allo stadio Scida, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Scida”,si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura dello Scida 2? Colpo di testa di Candreva – Il centrocampista dellasfrutta un assist di Jankto, il colpo di testa finisce alto sopra la traversa 8? Bomba di Quagliarella – L’attaccante dellasi porta sull’esterno e libera il, Cordaz devia ilsull’esterno della rete 9? ...

