Covid, Salvini: 'Troppi divieti, non voteremo questo dl' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Matteo Salvini annuncia che la Lega non voterà il dl del governo con le norme anti - Covid. 'Chiediamo di dare fiducia agli italiani che hanno dimostrato per un anno pazienza e rispetto delle regole. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 aprile 2021) Matteoannuncia che la Lega non voterà il dl del governo con le norme anti -. 'Chiediamo di dare fiducia agli italiani che hanno dimostrato per un anno pazienza e rispetto delle regole. ...

Advertising

LegaSalvini : COVID, #SALVINI: DA MAGGIO RIAPERTURE ANCHE PER I LOCALI AL CHIUSO - MediasetTgcom24 : Covid, Salvini: 'Troppi divieti, non voteremo questo dl' #covid - SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - AlexVittadello : RT @MediasetTgcom24: Covid, Salvini: 'Troppi divieti, non voteremo questo dl' #covid - Michele02828265 : #Lombardia il programma vaccinazione #covid procede spedito grazie al grande lavoro di medici, volontari, protezio… -