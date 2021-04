Covid, in 7 giorni oltre 5 mln di contagi nel mondo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono aumentati per l’ottava settimana consecutiva i nuovi casi di Covid-19 nel mondo, secondo i dati riportati nell’aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Negli ultimi 7 giorni, segnala l’agenzia Onu, sono stati registrati oltre 5,2 milioni di positivi a Sars-CoV-2. E’ stato superato “il picco precedente” che si è avuto “a inizio gennaio 2021”. Anche il numero di morti è in salita, per la quinta settimana consecutiva: la crescita è dell’8% rispetto alla scorsa settimana, con oltre 83mila decessi segnalati in 7 giorni. Tutte le regioni tranne quella europea hanno segnalato un aumento dei nuovi casi nell’ultima settimana. La salita maggiore si registra nella regione del Sudest asiatico ed è un’impennata in gran parte guidata dall’India, in questo periodo nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono aumentati per l’ottava settimana consecutiva i nuovi casi di-19 nel, secondo i dati riportati nell’aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Negli ultimi 7, segnala l’agenzia Onu, sono stati registrati5,2 milioni di positivi a Sars-CoV-2. E’ stato superato “il picco precedente” che si è avuto “a inizio gennaio 2021”. Anche il numero di morti è in salita, per la quinta settimana consecutiva: la crescita è dell’8% rispetto alla scorsa settimana, con83mila decessi segnalati in 7. Tutte le regioni tranne quella europea hanno segnalato un aumento dei nuovi casi nell’ultima settimana. La salita maggiore si registra nella regione del Sudest asiatico ed è un’impennata in gran parte guidata dall’India, in questo periodo nella ...

