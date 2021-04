Così Orbán chiede a Salvini una mano per promuovere in Europa i vaccini cinesi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Che sia l’inizio delle grandi manovre per il nuovo eurogruppo sovranista, è probabile. Quel che è certo, intanto, è che si tratta di una richiesta d’aiuto. Quella, cioè, che Viktor Orbán rivolge a Matteo Salvini per condurre a Bruxelles una battaglia che molto gli sta a cuore: riconoscere piena dignità a Sputnik e Sinopharm, i vaccini russo e cinese, sul territorio europeo. Che, non a caso, sono i più utilizzati nella sua Ungheria. Per questo ora il premier magiaro vorrebbe rendere automatico quel che, a giudizio della Commissione, resta una facoltà rimessa alla descrizione dei singoli governi nazionali: e cioè l’inserimento dei vaccini di Mosca e Pechino tra quelli riconosciuti nel “Green pass” europeo. Solo che, da quando non fa più parte del Ppe, Fidesz è sprofondato nel girone dei dannati, ovvero nel gruppo dei non ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Che sia l’inizio delle grandivre per il nuovo eurogruppo sovranista, è probabile. Quel che è certo, intanto, è che si tratta di una richiesta d’aiuto. Quella, cioè, che Viktor Orbán rivolge a Matteoper condurre a Bruxelles una battaglia che molto gli sta a cuore: riconoscere piena dignità a Sputnik e Sinopharm, irusso e cinese, sul territorio europeo. Che, non a caso, sono i più utilizzati nella sua Ungheria. Per questo ora il premier magiaro vorrebbe rendere automatico quel che, a giudizio della Commissione, resta una facoltà rimessa alla descrizione dei singoli governi nazionali: e cioè l’inserimento deidi Mosca e Pechino tra quelli riconosciuti nel “Green pass” europeo. Solo che, da quando non fa più parte del Ppe, Fidesz è sprofondato nel girone dei dannati, ovvero nel gruppo dei non ...

Advertising

GRETA1SGARBO : RT @ilfoglio_it: Orbán chiede a Salvini una mano per promuovere in Europa i vaccini cinesi. L'amicizia tra Budapest e Pechino rischia di di… - kamarmanyani : Orbàn chiede a Salvini una mano per promuovere in Europa i vaccini cinesi. Adesso voglio proprio vedere cosa fa il… - ilfoglio_it : Orbán chiede a Salvini una mano per promuovere in Europa i vaccini cinesi. L'amicizia tra Budapest e Pechino rischi… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Orbán chiede Così Orbán chiede a Salvini una mano per promuovere in Europa i vaccini cinesi Gli europarlamentari di Fidesz provano a coinvolgere i colleghi leghisti nella loro battaglia sul pass europeo: vogliono equiparare Sinopharm e Sputnik ai vaccini autorizzati dall'Ema. L'amicizia tra ...

Bene comune. Contro i nuovi totalitarismi ridefinire l'idea di popolo ... che chiede di intervenire perch non vengano tacitate le testate giornalistiche e i media che si ... il concetto di laicità, il valore delle libertà private e pubbliche, dell'eguaglianza e così via. La ...

Così Orbán chiede a Salvini una mano per promuovere in Europa i vaccini cinesi Il Foglio Gli europarlamentari di Fidesz provano a coinvolgere i colleghi leghisti nella loro battaglia sul pass europeo: vogliono equiparare Sinopharm e Sputnik ai vaccini autorizzati dall'Ema. L'amicizia tra ...... chedi intervenire perch non vengano tacitate le testate giornalistiche e i media che si ... il concetto di laicità, il valore delle libertà private e pubbliche, dell'eguaglianza evia. La ...