Ciad | i ribelli incalzano dopo la morte di Deby

La notizia è di quelle che fa rumore: a poche ore dalla rielezione in Ciad il presidente muore. Idriss Deby Itno è stato ucciso per mano dei ribelli in Ciad, mentre si trovava sul fronte a combatterli. Le prossime elezioni nel Paese si terranno tra 18 mesi ed è stato nominato presidente ad interim il

