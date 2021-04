Cashback e lotteria degli scontrini 2021 | concorsi da migliorare per la Corte Dei Conti

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ile lafiniscono sotto l’occhio vigile delladei. I giudici hanno depositato la propria memoria relativa al nuovo Documento di programmazione Economica e Finanziaria (DEF), entrando così nel merito delle due iniziative. Ricordiamo che ipermettono nel primo caso di ottenere un rimborso sulle spese effettuate (oltre a un supersemestrale). Nel secondo caso di partecipare all’estrazione di diversi premi ricorrenti. Il tutto con l’obiettivo di agevolare l’utilizzo dei contanti e di contrastare l’evasione fiscale. In particolare, i due programmi puntano ad abbattere il ricorso al nero agevolando l’utilizzo dei mezzi di pagamento elettronici per le transazioni di importo ridotto. Ma sui due ...

Il giudizio definitivo sulle iniziative è rimandato a quando saranno disponibili ulteriori dati, ma il riferimento è a una 'dispersione di ..."Pur condividendone le finalità e in attesa di poter disporre di dati analitici sui risultati finora conseguiti con ile ladegli scontrini", si legge nel documento, "si rileva l'...Obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari e correttivi al cashback e alla lotteria degli scontrini per evitare dispersione di risorse e combattere l'evasione fiscale: queste le richieste de ...Il giudizio definitivo sulle iniziative è rimandato a quando saranno disponibili ulteriori dati, ma il riferimento è a una 'dispersione di risorse'.