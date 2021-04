Calcio | Doppietta Raspadori e Milan ko | Sassuolo vince 2 - 1

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Calhanoglu porta in vantaggio i rossoneri, nella ripresa i neroverdi ribaltano il risultatoO - Dalle polemiche al campo, iltorna a inseguire il 'vecchio' obiettivo della qualificazione in ...

... i rossoneri di Pioli subiscono la rimonta del Sassuolo che si impone grazie alladi uno ... 'Milan? Non ho piacere di giocare con loro' IERI A 14:23Ceferin attacca: 'Dove sarebbe la ...Ad aver ragione è il tecnico neroverde, con Raspadori che veste i panni del trascinatore con unain sette minuti. Il centravanti dell'under 21 piazza la zampata da rapinatore d'area al 76' ...SERIE A - Tutte corrette le decisioni prese dal fischietto maceratese E' accaduto l'incredibile in Milan - Sassuolo, ma solo in termini di risultato. I neroverdi, trascinati da un super Raspadori auto ...Calhanoglu porta in vantaggio i rossoneri, nella ripresa i neroverdi ribaltano il risultato MILANO (ITALPRESS) - Dalle polemiche al campo, il ...