Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all’andamento più brioso delle altre Borse di Eurolandia, in scia alle buone indicazioni arrivate dalle trimestrali che hanno compensato le preoccupazioni per il Covid. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.783,7 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,45%) si attesta su 61,76 dollari per barile. In discesa lo spread, che retrocede a quota +101 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,74%. Nello scenario borsistico europeo piatta Francoforte, che tiene la parità, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,46%, e giornata moderatamente positiva per ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) –la borsa di Milano, che non si allinea all’andamento più brioso delle altredi Eurolandia, in scia alle buone indicazioni arrivate dalle trimestrali che hanno compensato le preoccupazioni per il Covid. L’Euro / Dollaro USA continua la sedutasotto la parità, con un calo dello 0,24%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.783,7 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,45%) si attesta su 61,76 dollari per barile. In discesa lo spread, che retrocede a quota +101 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,74%. Nello scenario borsistico europeo piatta Francoforte, che tiene la parità, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,46%, e giornata moderatamente positiva per ...

