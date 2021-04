Bologna, Barrow segna ancora: il più giovano con 8 gol e 8 assist (Di mercoledì 21 aprile 2021) Musa Barrow è diventato il più giovane giocatore dei Top-5 campionati europei 2020-21 con almeno 8 gol e almeno 8 assist all’attivo Grazie alla rete realizzata contro il Torino, Musa Barrow è diventato il più giovane giocatore dei Top-5 campionati europei 2020-21 con almeno 8 gol e almeno 8 assist all’attivo. Dati che confermano il suo grandissimo rendimento e la sua evoluzione in uno degli attaccanti più prolifici di questa Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Musaè diventato il più giovane giocatore dei Top-5 campionati europei 2020-21 con almeno 8 gol e almeno 8all’attivo Grazie alla rete realizzata contro il Torino, Musaè diventato il più giovane giocatore dei Top-5 campionati europei 2020-21 con almeno 8 gol e almeno 8all’attivo. Dati che confermano il suo grandissimo rendimento e la sua evoluzione in uno degli attaccanti più prolifici di questa Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

