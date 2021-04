Barcellona, Koeman: “Superlega? Sono d’accordo con Piqué, la Uefa non fa caso al numero di gare” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman, alla vigilia del match contro il Getafe, ha espresso il proprio pensiero in merito alla Superlega: “Preferisco non soffermarmi troppo su questa tema, posso solo dire che Sono d’accordo con il tweet di Piqué sull’argomento. Ci Sono calciatori che hanno disputato un numero incredibile di partite, la Uefa sembra non farci caso, quel che conta è il denaro. Noi per esempio domani giochiamo alle 22. Da tanti anni si parla di cambiare, anche in Olanda, ma nel calcio ci Sono cose che non si vogliono modificare. Ci Sono troppi temi extra-sportivi, mi piacerebbe parlare più di tattica, analizzare le partite, ma capisco che ci Sono altri ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il tecnico delRonald, alla vigilia del match contro il Getafe, ha espresso il proprio pensiero in merito alla: “Preferisco non soffermarmi troppo su questa tema, posso solo dire checon il tweet disull’argomento. Cicalciatori che hanno disputato unincredibile di partite, lasembra non farci, quel che conta è il denaro. Noi per esempio domani giochiamo alle 22. Da tanti anni si parla di cambiare, anche in Olanda, ma nel calcio cicose che non si vogliono modificare. Citroppi temi extra-sportivi, mi piacerebbe parlare più di tattica, analizzare le partite, ma capisco che cialtri ...

