Audi Q4 e-tron | perché passare all' auto elettrica adesso è ancora più facile

La nuova SUV compatta 100% elettricaè innovativa anche nelle formule di utilizzo, come il noleggio a lungo termine LeQ4 e -Q4 Sportback e -sono pronte a debuttare sul mercato italiano e accedere alla mobilità elettrica non è mai stato così facile. Alla versatilità tecnica, all'abitabilità di due ...Una curiosità: il coefficente di aerodinamicità di Tesla Model S ee -GT, due vetture top in quanto tecnologia, è di 0,24, abbastanza lontano quindi da quello della EQS. Un grande lavoro ...La nuova SUV compatta 100% elettrica Audi è innovativa anche nelle formule di utilizzo, come il noleggio a lungo termine ...Anticipazioni sulla nuova Audi A6 e-tron concept, presentata a Shanghai in anteprima mondiale. Foto, design e caratteristiche della futura berlina elettrica di Audi.