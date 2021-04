Andrea Agnelli dice che la Superlega va avanti (Di mercoledì 21 aprile 2021) «Fra i nostri club c’è un patto di sangue, il progetto della Superleague ha il 100 per cento di possibilità di successo, andiamo avanti». Andrea Agnelli, presidente della Juventus, lo dice in un’intervista al direttore di Repubblica Maurizio Moloinari, dopo che Gran Bretagna si sono ritirate dal progetto le sei squadre inglesi. La situazione è tesa: in gioco c’è non solo la sfida alla Uefa ma la credibilità dei più grandi club europei. E intanto anche l’Inter sembra essersi tirata fuori. «Vogliamo creare la competizione più bella al mondo capace di portare benefici all’intera piramide del calcio, aumentando la distribuzione delle risorse agli altri club e rimanendo aperta con cinque posti disponibili ogni anno per gli altri da definire attraverso il dialogo con le istituzioni del calcio», spiega ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 21 aprile 2021) «Fra i nostri club c’è un patto di sangue, il progetto della Superleague ha il 100 per cento di possibilità di successo, andiamo»., presidente della Juventus, loin un’intervista al direttore di Repubblica Maurizio Moloinari, dopo che Gran Bretagna si sono ritirate dal progetto le sei squadre inglesi. La situazione è tesa: in gioco c’è non solo la sfida alla Uefa ma la credibilità dei più grandi club europei. E intanto anche l’Inter sembra essersi tirata fuori. «Vogliamo creare la competizione più bella al mondo capace di portare benefici all’intera piramide del calcio, aumentando la distribuzione delle risorse agli altri club e rimanendo aperta con cinque posti disponibili ogni anno per gli altri da definire attraverso il dialogo con le istituzioni del calcio», spiega ...

