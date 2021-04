Agnelli crede in un sistema esclusivo, arriva la conferma: “Superlega ci crediamo” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il progetto Superlega è miseramente fallito in sole 48 ore. Addirittura Arsenal e Tottenham hanno deciso di lasciare scusandosi con i propri tifosi. L’Inter scrive di non essere più interessata, nonostante fosse una delle dodici società fondatrici. Chi invece non sembra fare un passo indietro è la Juventus di Andrea Agnelli. Il presidente dei bianconeri continua a credere in un sistema esclusivo, dove le grandi fanno quasi un favore ad invitare altri cinque club alla competizione, mentre chi ha più soldi partecipa per diritto divino. In una intervista a Repubblica Agnelli dice: Fra i nostri club c’è un patto di sangue, il progetto della Superleague ha il 100 per cento di possibilità di successo, andiamo avanti. Vogliamo creare la competizione più bella al mondo capace di portare ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il progettoè miseramente fallito in sole 48 ore. Addirittura Arsenal e Tottenham hanno deciso di lasciare scusandosi con i propri tifosi. L’Inter scrive di non essere più interessata, nonostante fosse una delle dodici società fondatrici. Chi invece non sembra fare un passo indietro è la Juventus di Andrea. Il presidente dei bianconeri continua are in un, dove le grandi fanno quasi un favore ad invitare altri cinque club alla competizione, mentre chi ha più soldi partecipa per diritto divino. In una intervista a Repubblicadice: Fra i nostri club c’è un patto di sangue, il progetto della Superleague ha il 100 per cento di possibilità di successo, andiamo avanti. Vogliamo creare la competizione più bella al mondo capace di portare ...

whitefeather80 : RT @nascedalcolore: @FabRavezzani per quanto mi piaccia perculare Agnelli sono una di quelli che crede che la figuraccia sia solo di faccia… - 19max85 : L'arroganza di Andrea Agnelli leggendo qualche estratto della sua intervista non ha limiti. L'arroganza di chi cre… - nascedalcolore : @FabRavezzani per quanto mi piaccia perculare Agnelli sono una di quelli che crede che la figuraccia sia solo di fa… - Manufin11 : Siamo passati dall'autorevolezza dell'avvocato a uno che organizza un club per soli ricchi dopo una sbornia... Quan… - Penelope48a : RT @taradri: IL TONTO ?????? l'unico che ancora ci crede #Agnelli #Juventus #SuperLega #SuperLegue -

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli crede Il dribbling di Pirlo sul caso Super Lega: "Ci pensa Agnelli..." Juve fuori dalla Champions League ? Non ci crede nessuno alla Continassa , anche se la classifica non è ancora blindata e se quello che sta succedendo in casa Uefa apre il campo ad ogni tipo di ipotesi per il futuro. Andrea Pirlo vorrebbe ...

Superlega Lo scisma d'Occidente ... promettendo non solo medaglie ma palate di milioni ai vincitori? Chi crede a un accordo pensa a ... Su tutti, il presidente della Juventus Andrea Agnelli " forse l'italiano più contestato del momento " ...

Il dribbling di Pirlo sul caso Super Lega: «Ci pensa Agnelli…» Cronaca Qui Alessandro Nasi, chi è il possibile successore di Agnelli alla Juventus dopo il flop della Superlega Cugino di Andrea, è presidente di Comau e vice presidente di Exor. È il compagno di Alena Seredova, ex moglie di Buffon ...

Agnelli: "Senza stabilità, il calcio muore. I giovani si stanno allontanando dal calcio, rischi solo sui club" Dopo le voci delle ultime ore, la parola passa ad Andrea Agnelli, tra i promotori della nuova Superlega. Il presidente della Juventus sceglie le colonne del Corriere dello Sport e di Repubblica ...

