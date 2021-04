A settembre a Roma “Non perderti niente”, concerto autobiografico di Luca Barbarossa (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – Luca Barbarossa sarà protagonista di un concerto speciale il 4 settembre a Roma. Sarà l’occasione per celebrare i 40 anni dal suo primo album, pubblicato nel 1981 dalla Fonit Cetra e che aveva semplicemente il suo nome e cognome. È da poco uscito “Non perderti niente” (Mondadori 2021), il Romanzo autobiografico di Luca Barbarossa, libro che racconta un percorso di vita fatto di incontri sorprendenti, avventure inaspettate, passioni e sogni realizzati. Il 4 settembre 2021 “Non perderti niente” diventerà un racconto suonato, dove sarà ancora una volta la musica la colonna sonora di una vita dedicata in grande parte a quest’arte, e ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 aprile 2021)sarà protagonista di unspeciale il 4. Sarà l’occasione per celebrare i 40 anni dal suo primo album, pubblicato nel 1981 dalla Fonit Cetra e che aveva semplicemente il suo nome e cognome. È da poco uscito “Non” (Mondadori 2021), ilnzodi, libro che racconta un percorso di vita fatto di incontri sorprendenti, avventure inaspettate, passioni e sogni realizzati. Il 42021 “Non” diventerà un racconto suonato, dove sarà ancora una volta la musica la colonna sonora di una vita dedicata in grande parte a quest’arte, e ...

