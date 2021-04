A me gli occhi | please

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Regolamenti da non sbagliare In vista della presentazione del Regolamento sull’Intelligenza artificiale, insieme a 115 colleghi eurodeputati di vari orientamenti ho scritto una lettera alla presidente von der Leyen per chiedere di porre al centro della proposta il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Nella risposta, Von der Leyen ha condiviso la centralità del tema e affermato che potrebbe essere necessario un approccio più restrittivo in casi di palese incompatibilità di alcune applicazioni con tali diritti fondamentali. Le anticipazioni sulla proposta che abbiamo letto contengono però alcuni punti molto problematici che andranno affrontati con il lavoro parlamentare. In particolare, la sorveglianza di massa figurerebbe tra le pratiche espressamente proibite dal Regolamento, ma con discutibili eccezioni in casi di necessità di pubblica sicurezza, che possono aprire la ...