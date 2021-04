Vìola i domiciliari per farsi una passeggiata, 33enne in manette (Di martedì 20 aprile 2021) Roma – Il 18 aprile 2021 i Carabinieri della Stazione di Roma Casalotti, nell’ambito di un normale servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso un cittadino indiano di 33 anni, pregiudicato, mentre passeggiava nel territorio di competenza della Stazione. Una volta fermato e proceduto ai controlli si e’ potuto appurare che lo stesso stava scontando la pena degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Latina. Sono quindi scattate le manette nei suoi confronti e lo stesso e’ stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida prevista per il giorno successivo. Lo scrive in una nota la Questura di Roma. Leggi su romadailynews (Di martedì 20 aprile 2021) Roma – Il 18 aprile 2021 i Carabinieri della Stazione di Roma Casalotti, nell’ambito di un normale servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso un cittadino indiano di 33 anni, pregiudicato, mentre passeggiava nel territorio di competenza della Stazione. Una volta fermato e proceduto ai controlli si e’ potuto appurare che lo stesso stava scontando la pena degli arrestipresso la sua abitazione di Latina. Sono quindi scattate lenei suoi confronti e lo stesso e’ stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida prevista per il giorno successivo. Lo scrive in una nota la Questura di Roma.

Advertising

CataniaToday : Vìola gli arresti domiciliari: trasferito in carcere - ICaleidoscopio : Viola la sorveglianza speciale: 32enne arrestato dai Carabinieri. E’ ai domiciliari - brindisilibera : New post (Mesagne. Sottoposto agli arresti domiciliari viola le prescrizioni imposte, arrestato.) has been publishe… - brindisilibera : New post (Mesagne. Sottoposto agli arresti domiciliari viola le prescrizioni imposte, arrestato.) has been publishe… - alborama : RT @Urielbertolami: La #Consulta dice che l'egastolo non può essere imposto ai mafiosi poichè viola la #Costituzione. Ovviamente, per gli a… -

Ultime Notizie dalla rete : Vìola domiciliari Carate, vìola i domiciliari e si avvicina alla vittima (di violenza sessuale) 15enne: arrestato Dopo poche settimane però, per motivi di salute, il 74enne è stato costretto a tornare a Carate e subito si è reso protagonista di numerose violazioni dei domiciliari, non solo, si è anche avvicinato ...

Pisticci:viola sorveglianza speciale, 32enne arrestato dai carabinieri Il 32enne veniva subito fermato e, rilevata la violazione in assenza di un giustificato motivo, veniva sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell'Autorità ...

Gran Bretagna, continuano a calare i decessi: solo 4 nelle ultime 24 ore Corriere del Ticino Dopo poche settimane però, per motivi di salute, il 74enne è stato costretto a tornare a Carate e subito si è reso protagonista di numerose violazioni dei, non solo, si è anche avvicinato ...Il 32enne veniva subito fermato e, rilevata la violazione in assenza di un giustificato motivo, veniva sottoposto agli arrestipresso la propria abitazione, a disposizione dell'Autorità ...