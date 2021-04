Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 aprile 2021)DEL 20 APRILEORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO POCO TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NESSUNA CRITICITA’ DA SEGNALARE AL MOMENTO SUL RACCORDO ANULARE, IL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA-FIUMICINO LE ALTRE NOTIZIE VENERDÌ 23 APRILE TRASPORTO PUBBLICO A RISCHIO PER LO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE, DALLE 20.30 SINO A FINE SERVIZIO. AL’AGITAZIONE INTERESSERÀ, LA RETE ATAC, DUNQUE, BUS, TRAM, METROPOLITANE LE FERROVIE-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E-CIVITACASTELLANA-VITERBO, COINVOLTE ANCHE LE LINEE PERIFERICHE GESTITE DATPL. DI NOTTE, REGOLARI LE LINEE DI BUS N SARANNO INVECE POSSIBILI STOP PER ...