Vaccini: si attende il via libera di Ema e Aifa, già pronta la distribuzione di J&J (Di martedì 20 aprile 2021) Vaccini, si attende il via libera di Ema e Aifa per iniziare la distribuzione di J&J. Il Commissario per l'Emergenza Covid Figliuolo conferma che una partita di 184mila dosi è pronta. Si studia intanto un target di somministrazioni quotidiane e settimanali, sulle vaccinazioni a ogni regione. Vaccini: le intenzioni di Figliuolo Qualora dovesse esserci una risposta positiva di Ema e Aifa, che renda quindi disponibile all'uso il vaccino Johnson & Johnson, la struttura Commisariale per l'Emergenza è già pronta per la distribuzione fra le regioni. Già da domani, quindi si potranno iniziare a distribuire le 184mila dosi ferme a Pratica di Mare, frazione di Pomezia.

