Uomini e Donne, oggi in studio Gemma ed Eugenia: anticipazioni puntata 20 aprile 2021 (Di martedì 20 aprile 2021) Tutto pronto per un altro appuntamento di Uomini e Donne! Maria De Filippi torna a condurre il dating show più seguito di Canale 5, alle 14:45 come sempre. Scopriamo insieme cos'accadrà oggi secondo le anticipazioni de Il vicolo delle news. Sicuramente ci sarà spazio nuovamente per Gemma Galgani, la dama del Trono over è in bilico tra il Cavalier Aldo e tra Roberto. Non sappiamo cos'accadrà però oggi: Gemma continuerà la frequentazione con Aldo? Ci sarà poi spazio anche per Massimiliano, il tronista romano ieri ha comunicato alle corteggiatrici di aver chiesto ad Eugenia di restare. Lei, infatti, aveva deciso di abbandonare il programma: avrà cambiato idea? Massimiliano Mollicone ha sempre detto di essere più attratto da Vanessa e Federica ma con ...

