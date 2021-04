Ultime Notizie Roma del 20-04-2021 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 aprile 2021)dailynews radiogiornale martedì 20 aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo la bufera scatenata ieri sulla super lega finanziata da jp Morgan è promossa dai 12 club europei una serie di sanzioni saranno valutate in varie sedi Boris Johnson Se sei pronto a fare tutto il possibile per questo piano non si avevi Parigi studia la possibilità di una direttiva Europea contro i secessionisti draghi Appoggia le posizioni di FIGC UEFA volte a preservare le competizioni nazionali valori meritocratici e la funzione sociale dello Sport una mozione al congresso UEFA propone di impegnare le 55 Federazioni nazionali aderenti a escludere dai campionati nazionali le squadre che partecipano la superlega Juve Inter Milan tirano dritto e vogliono restare in Serie A ta supervega dice velina e Clean per UEFA e FIFA non esiste e per annuncia azioni legali ...