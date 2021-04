Traffico Roma del 20-04-2021 ore 12:30 (Di martedì 20 aprile 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane ci sono difficoltà ad Ostia Antica per un incidente avvenuto sulla via Ostiense all’altezza della rotatoria di Castel Fusano possibili chiuso per consentire i rilievi del caso incolonnamenti per Traffico lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra la Casilina e l’uscita Appia Per lo stesso motivo sul tratto Urbano della Roma L’Aquila abbiamo code da Portonaccio a la tangenziale est manifestazione questa mattina sotto la sede del Ministero dello Sviluppo Economico di via Molise Ci troviamo tra piazza Barberini e via Veneto possibili ripercussioni ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 aprile 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane ci sono difficoltà ad Ostia Antica per un incidente avvenuto sulla via Ostiense all’altezza della rotatoria di Castel Fusano possibili chiuso per consentire i rilievi del caso incolonnamenti perlungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra la Casilina e l’uscita Appia Per lo stesso motivo sul tratto Urbano dellaL’Aquila abbiamo code da Portonaccio a la tangenziale est manifestazione questa mattina sotto la sede del Ministero dello Sviluppo Economico di via Molise Ci troviamo tra piazza Barberini e via Veneto possibili ripercussioni ...

Advertising

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri e Dda per blitz antidroga a San Basilio. Arrestate 16 persone a Roma per detenzione, traffico… - ElenarussoTW : Un traffico così a #Roma non lo vedevo da più di un anno. Si respira la voglia di normalità! - Agenzia_Ansa : Sit in #IoApro manifestanti caricati a Roma. Avevano bloccato il traffico #ANSA - GiorgioAntonel1 : RT @virginiaraggi: Grazie a Carabinieri e Dda per blitz antidroga a San Basilio. Arrestate 16 persone a Roma per detenzione, traffico e spa… - MariaAversano1 : RT @virginiaraggi: Grazie a Carabinieri e Dda per blitz antidroga a San Basilio. Arrestate 16 persone a Roma per detenzione, traffico e spa… -