Temptation Island 2021: Deddy e Rosa Di Grazia prossimi concorrenti? (Di martedì 20 aprile 2021) Cominciano a scaldarsi i motori della nuova edizione di Temptation Island in partenza per il mese di luglio 2021. Come vociferato in queste settimane, il reality dei sentimenti andrà in onda con un'unica versione che unirà le coppie vip a quelle non vip. I primi rumors parlavano di sei coppie in gioco, tre vip e tre nip, ma pare che possano essere di più. Nel frattempo è spuntata la voce che Deddy e Rosa Di Grazia, protagonisti di Amici 2021, potrebbero far parte del programma. Temptation Island 2021: in arrivo una nuova coppia Da qualche giorno a questa parte si parla della possibile partecipazione di Deddy e Rosa Di Grazia a Temptation

