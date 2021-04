Tapiro a Diletta Leotta per la fine della storia con Can Yaman. Ma lei nega (Di martedì 20 aprile 2021) Diletta Leotta e Valerio Staffelli Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Diletta Leotta, “attapirata” dopo che diversi siti hanno diffuso la notizia della presunta fine della storia d’amore tra la conduttrice di Dazn e Can Yaman. Già in una precedente occasione l’inviato di Striscia aveva tentato di recapitare un Tapiro alla coppia, ma l’attore turco era riuscito a dileguarsi portando via con sé Leotta. «Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 20 aprile 2021)e Valerio Staffelli Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna ild’oro a, “attapirata” dopo che diversi siti hanno diffuso la notiziapresuntad’amore tra la conduttrice di Dazn e Can. Già in una precedente occasione l’inviato di Striscia aveva tentato di recapitare unalla coppia, ma l’attore turco era riuscito a dileguarsi portando via con sé. «Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: lad’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di ...

