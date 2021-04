Superlega, Tebas: «Florentino Perez era disperato, ora è perso» (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente della Liga Javier Tebas punta il dito contro Florentino Perez, numero uno della nuova Superlega Javier Tebas, presidente della Liga Spagnola, attraverso il suo profilo Twitter punta il dito contro Florentino Perez, presidente del Real Madrid e numero uno della nuova Superlega. «Già a dicembre 2020 dicevo che Florentino Pérez era molto disperato, ora è perso. Né il calcio è rovinato come dice lui, né la Superliga potrebbe essere la soluzione. È la morte del calcio». En diciembre de 2020 ya dije que Florentino Peréz estaba muy DESPISTADO, ahora esta PERDIDO, ni el fútbol esta arruinado como el dice, ni la SUPERLIGA que es uno de los problemas puede ser la solucion, es ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente della Liga Javierpunta il dito contro, numero uno della nuovaJavier, presidente della Liga Spagnola, attraverso il suo profilo Twitter punta il dito contro, presidente del Real Madrid e numero uno della nuova. «Già a dicembre 2020 dicevo chePérez era molto, ora è. Né il calcio è rovinato come dice lui, né la Superliga potrebbe essere la soluzione. È la morte del calcio». En diciembre de 2020 ya dije quePeréz estaba muy DESPISTADO, ahora esta PERDIDO, ni el fútbol esta arruinado como el dice, ni la SUPERLIGA que es uno de los problemas puede ser la solucion, es ...

