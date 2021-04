Superlega - Napoli escluso, non è indebitato ed è in regola con gli stipendi (Di martedì 20 aprile 2021) L'edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno commenta la nascita della Superlega. Il quotidiano specifica: il Napoli è al momento escluso dalla Superlega 'Tra le squadre italiane il Napoli non c'è, non è una società indebitata e finora è in regola con gli stipendi e bilanci. Nella ... Leggi su forzazzurri (Di martedì 20 aprile 2021) L'edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno commenta la nascita della. Il quotidiano specifica: ilè al momentodalla'Tra le squadre italiane ilnon c'è, non è una società indebitata e finora è incon glie bilanci. Nella ...

MatteoPedrosi : #Solbakken, ct Norvegia: 'Negli ultimi tre anni la Juventus è stata eliminata da Lione, Porto e Ajax. L'altro giorn… - capuanogio : ?? Secondo il #CorSport nella notte JP Morgan ha contattato il #Napoli per proporre un posto nella nascente… - CorSport : Clamoroso: #Napoli contattato per entrare in #Superlega! - ceriserva : @verok_cal @BuzzoPiscopo Quando il Napoli verrà invitato come ospite nella Superlega - Leonardo_kel : #DeLaurentiis sarebbe pronto a firmare per la #SuperLega I 12 #club però attendono ancora il #benfica e non sono c… -