Superlega – De Laurentiis spera di essere invitato, i posti erano quattro per l'Italia: il retroscena

Aurelio De Laurentiis e la Superlega un progetto di cui il presidente del Napoli parla da oltre dieci anni. Un'idea che al tempo sembrava assurda, tanto che molti lo avevano sbeffeggiato. Nel 2021 la Superlega è diventata una realtà grazie a 12 club fondatori tra cui spiccano grandissime società come Real Madrid, Liverpool e Manchester United. Insomma il gotha del calcio, quasi al completo, ha deciso di crearsi il proprio orticello privato. Florentino Perez, presidente della nuova Superlega di Calcio, ha detto che la competizione sarà aperta, che i fondatori credono ai valori di sport e meritocrazia. Nonostante tutto le 15 società fondatrici resteranno sempre qualificate, questo perché portano valore alla competizione. Per ora sono 'solo' 12 le società fondatrici: ne mancano 3 anche perché per ora Psg, Bayern Monaco e ...

