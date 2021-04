Super League: "Pronti tra 5 mesi". Uefa: "Siete in tempo per ripensarci" (Di martedì 20 aprile 2021) “La Super League può partire anche tra cinque mesi. Siamo Pronti a sederci e parlare con la Uefa. Le loro minacce di esclusioni non sono comunque legali”. Anas Laghrari, segretario generale della Superlega, parla del nuovo progetto in un’intervista a Le Parisien. “Non sarà una lega chiusa, un quarto delle squadre sarà rinnovata ogni anno - spiega - Vogliamo creare il miglior calcio, abbiamo il desiderio di organizzare una competizione che tutti vogliono vedere, che fa sognare la gente, i giovani per rinnovare un calcio che è entrato nella follia dei trasferimenti e dei soldi”. “Le giovani generazioni sono meno interessate al calcio - sottolinea Laghrari -, si concentrano sulla console o su altro e si collegano solo per le grandi partite. Ma questi big match ci sono raramente”. E come ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) “Lapuò partire anche tra cinque. Siamoa sederci e parlare con la. Le loro minacce di esclusioni non sono comunque legali”. Anas Laghrari, segretario generale dellalega, parla del nuovo progetto in un’intervista a Le Parisien. “Non sarà una lega chiusa, un quarto delle squadre sarà rinnovata ogni anno - spiega - Vogliamo creare il miglior calcio, abbiamo il desiderio di organizzare una competizione che tutti vogliono vedere, che fa sognare la gente, i giovani per rinnovare un calcio che è entrato nella follia dei trasferimenti e dei soldi”. “Le giovani generazioni sono meno interessate al calcio - sottolinea Laghrari -, si concentrano sulla console o su altro e si collegano solo per le grandi partite. Ma questi big match ci sono raramente”. E come ...

