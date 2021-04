Suicidio in metro a Milano: morta una ragazza. Linea rossa interrotta, navette sostitutive (Di martedì 20 aprile 2021) Suicidio in metro a Milano: morta una ragazza La vittima sarebbe una giovane di 28 anni, scrive Milano Today, che si è uccisa lanciandosi sotto un treno alla stazione di Villa San Giovanni. Sul ... Leggi su blitzquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021)inunaLa vittima sarebbe una giovane di 28 anni, scriveToday, che si è uccisa lanciandosi sotto un treno alla stazione di Villa San Giovanni. Sul ...

