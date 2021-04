Spagna | licenziamenti di massa a CaixaBank

(Di martedì 20 aprile 2021) Che le fusioni comportino dolorose ristrutturazioni della pianta organica non è una novità. Ma quella annunciata dalla direzione di, dopo l’assorbimento di Bankia, è un vero bagno di sangue. Il piano dipartorito dal management prevede infatti il taglio di 8.291 dipendenti su un totale di 44.400, pari al 19% dell’organico complessivo, e la chiusura del 27% delle filiali, 1.534 sulle 5.639 esistenti. La drastica ristrutturazione, secondo l’azienda, sarebbe necessaria a causa dei tassi negativi almeno fino al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spagna licenziamenti

Il Manifesto

...in Italia Se con i sindacati è stato discusso anche l'aspetto relativo al blocco dei... E su questo fronte, c'è un Paese che ci batte con numeri elevati: la. Lì, nel 2020, sono ......governi Europei hanno adottato misure più o meno stringenti per bloccare o rinviare i... 5) rivela che il sotto - gruppo formato da Italia, Francia eassorbe da solo oltre il 50% ...Che le fusioni comportino dolorose ristrutturazioni della pianta organica non è una novità. Ma quella annunciata dalla direzione di CaixaBank, dopo l’assorbimento di Bankia, è un vero bagno di sangue.L'emergenza Covid-19 ha impoverito le buste paga dei lavoratori italiani. Con la contrazione del Pil, si riduce di 40 miliardi la voce stipendi e salari.