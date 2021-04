RuPaul’s Drag Race | una regina del pop annuncia | “Andrò a fare la giudice”

Leggi su biccy

(Di martedì 20 aprile 2021) Nicki Minaj, Lady Gaga, Christina Aguilera, Miley Cyrus, Ariana Grande e Demi Lovato, sono tantissime le popstar che hanno fatto da ‘guest judge’ a. All’appello però mancano ancora diverse icone del pop, da Madonna e Cher a Britney Spears. Michelle Visage in una recente intervista ha spiegato che lei e RuPaul hanno chiesto a tutte le regine del pop di partecipare al programma, ma sono state loro a declinare gli inviti per diversi motivi, tra cui gli impegni lavorativi. “Ma è ovvio che noi vorremmo tutte queste donne. Però vorreiun esempio, abbiamo chiamato Dolly Parton almeno 12 volta e lei non è mai riuscita a venire. Perché spesso il problema è far coincidere la loro agenda con la nostra. Ricordatevi che si tratta di persone molto impegnate e piene di cose da. E poi ...