Rossi: in Portogallo c'è stata una crescita (Di martedì 20 aprile 2021) Valentino Rossi ha raccolto ben poco dal gran premio del Portogallo. Una qualifica ancora sottotono e una caduta con conseguente ritiro. Eppure il Dottore nelle interviste post gara era sembrato piuttosto sereno e fiducioso. Seguendo la sua analisi infatti si può notare come in realtà non tutto quello che è successo a Portimao sia da buttare, anzi. Rossi partito dalla 17ma piazza era risalito fino al 12mo posto prima di scivolare in curva 10. Il passo poi sembrava essere ad un buon livello, tale da permettergli anche un piazzamento finale in top 10. Vediamo allora perché questo weekend di gara non è completamente da buttare per Valentino Rossi, ed anzi perché possa dire di essere migliorato. Valentino Rossi è davvero migliorato in Portogallo? Il primo aspetto da considerare in ...

