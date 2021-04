Reggio Calabria, maxi operazione “Handover-Pecunia Olet”: duro colpo alla cosca di ‘Ndrangheta Pesce, in corso decine di arresti e perquisizioni (Di martedì 20 aprile 2021) Reggio Calabria: 53 arresti nell’ambito dell’operazione Handover-Pecunia Olet, nei confronti della cosca Pesce, articolazione della ‘Ndrangheta È in corso dalle prime ore di questa mattina un’operazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, del R.O.S. dell’Arma dei Carabinieri (supportato dal Comando Provinciale CC di Reggio Calabria) del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, unitamente allo S.C.I.C.O., coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021): 53nell’ambito dell’, nei confronti della, articolazione dellaÈ indalle prime ore di questa mattina un’della Squadra Mobile die del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, del R.O.S. dell’Arma dei Carabinieri (supportato dal Comando Provinciale CC di) del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di, unitamente allo S.C.I.C.O., coordinata dDirezione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di ...

