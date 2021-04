Reggio Calabria: collaudo finale della Diga del Menta, termina la fase degli “invasi sperimentali” (Di martedì 20 aprile 2021) termina la fase dei cosiddetti “invasi speriMentali” e la Diga passa nelle condizioni di esercizio ordinario in cui svolgerà la sua importantissima funzione per la regolazione dell’acquedotto di Reggio Calabria La Diga sul Torrente Menta ha ottenuto il collaudo finale ai sensi della normativa speciale che disciplina la complessa materia delle dighe, tutte poste per legge sotto la rigida sorveglianza della Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. termina quindi la fase dei così detti “invasi speriMentali” e la ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021)ladei cosiddetti “sperili” e lapassa nelle condizioni di esercizio ordinario in cui svolgerà la sua importantissima funzione per la regolazione dell’acquedotto diLasul Torrenteha ottenuto ilai sensinormativa speciale che disciplina la complessa materia delle dighe, tutte poste per legge sotto la rigida sorveglianzaDirezione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture eMobilità Sostenibili.quindi ladei così detti “sperili” e la ...

Advertising

matteosalvinimi : Legambiente boccia la Tav Salerno-Reggio Calabria. La Lega vuole sviluppo, sicurezza, velocità e lavoro per la Cala… - raffaellapaita : 'Nel fondo collegato al Pnrr c'e' una posta per l'Alta velocita' Salerno-Reggio Calabria'. Le parole del President… - Emagorno : ALTA VELOCITA' SALERNO-REGGIO CALABRIA, UNA VITTORIA DEL #RECOVERYSUD Il Premier Draghi annuncia la presenza di un… - breakingnewsit : Le tendenze alle 4:17: francesco oppini, serena, reggio calabria e Wanda! - rdegiorgi53 : Reggio Calabria – Un Masterplan del mare, un’opportunità per l’intera città -