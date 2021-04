Rainbow Six Siege, raccolti $ 170.000 per aiutare i giocatori disabili (Di martedì 20 aprile 2021) Lo scorso anno Ubisoft in collaborazione con AbleGamers, un'associazione che si occupa di portare l'accessibilità ai giocatori disabili, aveva pubblicato un pacchetto all'interno di Rainbow Six Siege che conteneva una skin per armi, un'uniforme, una piastrina e un copricapo recanti il simbolo dell'organizzazione. Ebbene da questa vendita sono stati ricavati $ 171.183 e tutta la somma andrà ad AbleGamers. "Ci piace lavorare con Ubisoft Montreal e il grande team di Ubisoft per cambiare il mondo", ha dichiarato Steve Spohn, chief operations officer di AbleGamers, "Siamo grati sia ai giocatori che agli sviluppatori per averci permesso di portare avanti la nostra missione ed essere parte di comunità fantastiche come Rainbow Six Siege. Siamo entusiasti e speriamo che i ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 aprile 2021) Lo scorso anno Ubisoft in collaborazione con AbleGamers, un'associazione che si occupa di portare l'accessibilità ai, aveva pubblicato un pacchetto all'interno diSixche conteneva una skin per armi, un'uniforme, una piastrina e un copricapo recanti il simbolo dell'organizzazione. Ebbene da questa vendita sono stati ricavati $ 171.183 e tutta la somma andrà ad AbleGamers. "Ci piace lavorare con Ubisoft Montreal e il grande team di Ubisoft per cambiare il mondo", ha dichiarato Steve Spohn, chief operations officer di AbleGamers, "Siamo grati sia aiche agli sviluppatori per averci permesso di portare avanti la nostra missione ed essere parte di comunità fantastiche comeSix. Siamo entusiasti e speriamo che i ...

