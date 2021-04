Processo Floyd, Biden: prove "schiaccianti" contro Derek Chauvin (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo il presidente deli Stati uniti Joe Biden le prove nel caso contro l'ex ufficiale di polizia di Minneapolis, Derek Chauvin, accusato di aver ucciso George Floyd, sono "schiaccianti"."Sono una ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo il presidente deli Stati uniti Joelenel casol'ex ufficiale di polizia di Minneapolis,, accusato di aver ucciso George, sono ""."Sono una ...

