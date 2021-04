Orizzonte femminile e aree parcheggio. Approvate in consiglio comunale 3 mozioni a riguardo (Di martedì 20 aprile 2021) Approvate, dalla massima assise cittadina, le nostre tre mozioni mirate a mettere una lente di ingrandimento sull’Orizzonte femminile e sulla necessità di creare più aree di parcheggio dedicate a motocicli e biciclette.L’amministrazione comunale di Taranto, ed auspichiamo facciano altrettanto gli altri comuni di Terra Jonica, intitolerà alle donne le future intitolazioni di strade e luoghi pubblici e si attiverà affinché sugli scontrini fiscali emessi dagli esercizi commerciali aderenti ci sarà un invito a comporre il 1522 per le donne vittime di violenza.Abbiamo, infine, ottenuto un impegno ad incrementare il numero di aree di parcheggio dedicate ai motocicli e di rastrelliere per biciclette.Così i consiglieri comunali di Taranto ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 20 aprile 2021), dalla massima assise cittadina, le nostre tremirate a mettere una lente di ingrandimento sull’e sulla necessità di creare piùdidedicate a motocicli e biciclette.L’amministrazionedi Taranto, ed auspichiamo facciano altrettanto gli altri comuni di Terra Jonica, intitolerà alle donne le future intitolazioni di strade e luoghi pubblici e si attiverà affinché sugli scontrini fiscali emessi dagli esercizi commerciali aderenti ci sarà un invito a comporre il 1522 per le donne vittime di violenza.Abbiamo, infine, ottenuto un impegno ad incrementare il numero dididedicate ai motocicli e di rastrelliere per biciclette.Così i consiglieri comunali di Taranto ...

