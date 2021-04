“Non riesco più a tenermelo: è una bambina!”: sarà un fiocco rosa per la conduttrice (Di martedì 20 aprile 2021) Ha aspettato qualche mese prima di dare ai fan la lieta notizia della sua prima gravidanza e ora, qualche settimana dopo il grande annuncio, la conduttrice e showgirl ha deciso di svelare il sesso del bebè: aspetta una bambina. Un fiocco rosa, dunque. Anche in questo caso ha affidato a Instagram la notizia. Ha pubblicato una bella foto che la ritrae con un completo rosa che svela un pancino appena accennato e accanto dei fiori dello stesso colore. Scelta non casuale visto che è in dolce attesa di una femminuccia, come sottolinea nella didascalia del post. “Ragazze ci siamo non riesco più a tenermelo… dai colori della foto direi che si capisce bene: è una femmina!!!”, esordisce la bella Michela Coppa, che appare raggiante in questa fotografia.



