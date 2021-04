Nintendo prosegue con successo la sua battaglia contro la pirateria su Switch

(Di martedì 20 aprile 2021)continua la sua lottalae anche questa volta porta a casa una nuova vittoria. Lo scorso anno, la major di Kyoto aveva intrapreso un'azione legaleun rivenditore vietnamita chiamato Winmart, il quale vendeva software speciali per hackerare la console e consentire anche l'esecuzione senza licenza dei giochi piratati. La sentenza è stata emessa dal tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington il 15 aprile e dà ragione a. In sostanza a Winmart è ora vietato vendere tali dispositivi - o prodotti simili progettati con l'obiettivo di "eludere le misure di sicurezza tecnologica per le console" - negli Stati Uniti.afferma inoltre che Winmart ha "abusato" del DMCA per continuare ...

Everyeye Videogiochi

