Navalny in fin di vita? E la Russia gli fa terra bruciata intorno

(Di martedì 20 aprile 2021) Con il leader dell’opposizione russo Alexeiin fin di, il governo di Vladimir Putin sta pianificando un nuovo attacco contro le organizzazioni legate al dissidente. La Procura di Mosca vorrebbe dichiarare “estremiste” tutti i gruppi e i movimenti che sostengono. La denuncia è partita da Human Rights Watch (Hrw), organizzazione internazionale per la difesa dei diritti umani, ed è stata accompagnata da un appello per porre fine alla “persecuzione infondata” contro chi osa criticare Putin. Il divieto imposto dalla procura rischia di penalizzare le attività di queste organizzazioni, che “verrebbero rese illegali e gli aderenti e simpatizzanti potrebbero affrontare processi penali ed essere condannati a pene detentive”, avverte Hrw. Per l’organizzazione, quest’azione è “l’ultimo tentativo di ridurre sotto silenzio e ...

... che assieme ai Paesi Baltici avrebbe voluto far partire da subito il lavoro per nuove misure ... Berlino non vuole rinunciare al progetto Nord Stream 2 leggi anche Russia, trasferito in ...Mentre dal mondo intero giungono appelli alla Russia affinché liberi l'oppositore di Putin Alexey, in fin di vita per uno sciopero della fame iniziato a causa di una visita medica rifiutata, il Cremlino mostra tutto il suo disprezzo per la comunità internazionale e non intende concedere ...Navalny: Ue e Usa lanciano un appello accorato alla Russia "Mosca responsabile per la sua vita". Preoccupano le condizioni del dissidente.