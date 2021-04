Milan, Pioli: “Donnarumma è concentrato, di problemi si parla solo all’esterno” (Di martedì 20 aprile 2021) Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Sassuolo, ha chiarito la questione Gianluigi Donnarumma. Il portiere è concentrato e non ci sono problemi Leggi su pianetamilan (Di martedì 20 aprile 2021) Stefano, alla vigilia di-Sassuolo, ha chiarito la questione Gianluigi. Il portiere èe non ci sono

