Lamborghini Essenza Scv12 presentata al Salone dell’auto di Shanghai

(Di martedì 20 aprile 2021)aldila nuova hypercardella. Solo 40 gli esemplari registrati. Al suo fianco anche la Huracan Sto, vettura da pista omologata per l’uso su strada, e la Huracan Evo Fluo Capsule.Lanciata virtualmente nel 2020, laviene finalmenteal pubblico con l’esclusiva livrea Verde Selvans, Grigio Linx, Nero Aldebaran lucido e Arancio California. Realizzata in edizione limitata, vanta un design futuristico ed un’esperienza di guida unica. La vettura è equipaggiata con il più potente motore 12 cilindri aspirato mai sviluppato da ...

LaSCV12 è una hypercar pensata per la pista 'ma con un'anima', parola del pilota Emanuele Pirro. L'ex pilota di Formula 1 e cinque volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, è infatti ...Recentemente però il pilota è stato protagonista dello sviluppo, insieme all'altrettanto veloce ed esperto Raffaele Giammaria, dellaSCV12 , ovvero la hypercar con il motore V12 ...Jacopo Rubino In Lamborghini si sogna, anzi si studia, qualcosa di grande: la partecipazione al WEC e soprattutto alla 24 Ore di Le Mans, anche per giocarsi la vittoria assoluta. Ce lo ...Jacopo Rubino In Lamborghini si sogna, anzi si studia, qualcosa di grande: la partecipazione al WEC e soprattutto alla 24 Ore di Le Mans, anche per giocarsi la vittoria assoluta. Ce lo ...