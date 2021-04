La Meloni: «A differenza di Conte, Draghi ci ha ascoltato». E a Salvini: «È ora di parlarci» (Di martedì 20 aprile 2021) Un occhiata a Mario Draghi, un’altra a Matteo Salvini. Nei confronti del governo e dell’alleato Giorgia Meloni va di tacco e punta, come si fa in auto quando si è fermi in salita. E il suo compito certamente non è agevole: condurre l’opposizione senza perdere il contatto con i pezzi di centrodestra all’interno dell’esecutivo. I sondaggi certificano che gli italiani comprendono e apprezzano la strategia della leader di Fratelli d’Italia. Che proprio ieri, come racconta nell’intervista al Corriere della Sera, ha incontrato Draghi nell’ambito del giro di consultazioni sul Recovery Plan che il premier tiene con i partiti. «A differenza di quanto succedeva con Conte – esordisce la Meloni – vediamo interesse per le nostre posizioni. È un passo in avanti che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 aprile 2021) Un occhiata a Mario, un’altra a Matteo. Nei confronti del governo e dell’alleato Giorgiava di tacco e punta, come si fa in auto quando si è fermi in salita. E il suo compito certamente non è agevole: condurre l’opposizione senza perdere il contatto con i pezzi di centrodestra all’interno dell’esecutivo. I sondaggi certificano che gli italiani comprendono e apprezzano la strategia della leader di Fratelli d’Italia. Che proprio ieri, come racconta nell’intervista al Corriere della Sera, ha incontratonell’ambito del giro di consultazioni sul Recovery Plan che il premier tiene con i partiti. «Adi quanto succedeva con– esordisce la– vediamo interesse per le nostre posizioni. È un passo in avanti che ...

