Johnson & Johnson, atteso verdetto EMA (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – atteso per oggi, martedì 20 aprile, il verdetto dell’Agenzia europea del farmaco (EMA) sul vaccino anti-Covid Johnson & Johnson. Stando ai rumors, l’ente regolatore si appresta ad inserire l’avvertenza dei rischi legati alle trombosi, dopo i casi sospetti registrati negli Stati Uniti, confermando rapporto tra rischi e benefici che resta positivo, di fatto sbloccando l’utilizzo del vaccino in Europa, messo in “stand by” dall’azienda stessa. Nelle stesse ore, a Roma si terrà la riunione dei tecnici del ministero della Salute: secondo quanto riporta la Repubblica, l’Italia si avvia a raccomandare l’uso del vaccino J&J per gli over 60, esattamente come successo con AstraZeneca. Con l’eventuale via libera di Ema e Aifa sull’utilizzo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) –per oggi, martedì 20 aprile, ildell’Agenzia europea del farmaco (EMA) sul vaccino anti-Covid. Stando ai rumors, l’ente regolatore si appresta ad inserire l’avvertenza dei rischi legati alle trombosi, dopo i casi sospetti registrati negli Stati Uniti, confermando rapporto tra rischi e benefici che resta positivo, di fatto sbloccando l’utilizzo del vaccino in Europa, messo in “stand by” dall’azienda stessa. Nelle stesse ore, a Roma si terrà la riunione dei tecnici del ministero della Salute: secondo quanto riporta la Repubblica, l’Italia si avvia a raccomandare l’uso del vaccino J;J per gli over 60, esattamente come successo con AstraZeneca. Con l’eventuale via libera di Ema e Aifa sull’utilizzo ...

Advertising

RaiNews : La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha chiesto l'interruzione della produzione di vaccini anti Covid-… - SkyTG24 : Vaccini Usa, Fda blocca produzione di Johnson&Johnson in uno stabilimento di Baltimora - RaiNews : Ai governi europei, Johnson & Johnson ha consigliato di tenere ferme le dosi del #vaccino in attesa delle linee gui… - infoitinterno : Vaccino Johnson & Johnson, atteso ok dell'Ema: cosa può succedere - infoitinterno : Johnson & Johnson, atteso verdetto EMA -