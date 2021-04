Isola dei Famosi, quando entreranno i nuovi naufraghi? Attesa per Ignazio Moser (Di martedì 20 aprile 2021) All’Isola dei Famosi non esce nessuno – se non a causa di motivi personali o incidenti vari – ma si continua ad entrare. Mentre sui social in tanti lamentano il poco rispetto nei confronti del pubblico da casa, la produzione del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi recluta nuovi naufraghi: scopriamo chi saranno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 20 aprile 2021) All’deinon esce nessuno – se non a causa di motivi personali o incidenti vari – ma si continua ad entrare. Mentre sui social in tanti lamentano il poco rispetto nei confronti del pubblico da casa, la produzione del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi recluta: scopriamo chi saranno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - ilaria47063851 : RT @ipertao: Wow Ciufoli che Fantasia... il gruppetto dei bulletti della scuola che si difendono l’uno con l’altro. Ma tranquilli che arriv… - Lunapie42933496 : RT @oocisola: “Ero convintissima che mi mettessero in nomination, è successo, non mi dispiace, non so cosa passerà nella mente dei miei com… -